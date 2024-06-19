Göcek ve Bodrum'da bayram coşkusu yaşayan cemiyet hayatının ünlü isimleri ailece tatil yapıyor
Giriş: 19 Haziran 2024 Çarşamba
ATASAY KAMER, TEKNEDE AİLESİYLE SELFİE ÇEKTİ
AYDIN AYAYDIN, KIZLARI DERYA VE PINAR TALAY İLE BAYRAMI BODRUM'DA GEÇİRİYOR
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER
Ailece bayram sevinci...
Göcek ve Bodrum'da bayram coşkusu yaşayan cemiyet hayatının ünlü isimleri ailece tatil yapıyor
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