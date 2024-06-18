ŞEBNEM-CELAL ÇAPA ÇİFTİ, KONUKLARIYLA TEK TEK İLGİLENDİ
İTALYA'DAKİ KUTLAMANIN BİR DİĞER KONUĞU OSMAN ÇARMIKLI OLDU.
ŞEBNEM ÇAPA
Yeni yaşa İtalya'da kutlama...
Doğum gününü dostlarıyla kutlayan Şebnem Çapa, İtalya'da en sevdikleriyle bir araya geldi
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