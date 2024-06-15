2024 eğitim ve öğretim yılının son günü karnelerini alan minikler aileleriyle mutluluk pozu verdi
Giriş: 15 Haziran 2024 Cumartesi
METE VARDAR KARNE ALAN KIZINI TEBRİK ETTİ
MAYA- İBRAHİM BİTARGİL KIZLARI DEFNE OLIVIA'YI OKULDA ZİYARET ETTİ
NESLİŞAH DÜZYATAN'IN KIZI ANAOKULUNDAN MEZUN OLDU
Karneler alındı tatil başladı...
2024 eğitim ve öğretim yılının son günü karnelerini alan minikler aileleriyle mutluluk pozu verdi
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