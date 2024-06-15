İş, siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimleri pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konserinde bir araya geldi.
Giriş: 15 Haziran 2024 Cumartesi
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
DİLEK İMAMOĞLU
AJDA PEKKAN
Ajda rüzgarı...
İş, siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimleri pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konserinde bir araya geldi.
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