Ajda rüzgarı...

İş, siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimleri pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konserinde bir araya geldi.

Giriş: 15 Haziran 2024 Cumartesi

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

DİLEK İMAMOĞLU

AJDA PEKKAN

Ajda rüzgarı...

İş, siyaset ve cemiyet hayatının ünlü isimleri pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konserinde bir araya geldi.

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Ajda rüzgarı...

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