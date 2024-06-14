İş insanı Burak Öztarhan, önceki gün eşi Ceysu Öztarhan ile birlikte kızı Kayra'nın doğum gününü kutladı.
Giriş: 14 Haziran 2024 Cuma
BURAK-CEYSU ÖZTARHAN, KAYRA ÖZTARHAN
BURAK, KAYRA ÖZTARHAN
RALF-SANEM TEZMAN, BURAK ÖZTARHAN
Öztarhan'dan kızına kutlama
İş insanı Burak Öztarhan, önceki gün eşi Ceysu Öztarhan ile birlikte kızı Kayra'nın doğum gününü kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.