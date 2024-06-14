Öztarhan'dan kızına kutlama

İş insanı Burak Öztarhan, önceki gün eşi Ceysu Öztarhan ile birlikte kızı Kayra'nın doğum gününü kutladı.

Giriş: 14 Haziran 2024 Cuma

BURAK-CEYSU ÖZTARHAN, KAYRA ÖZTARHAN

BURAK, KAYRA ÖZTARHAN

RALF-SANEM TEZMAN, BURAK ÖZTARHAN

Öztarhan'dan kızına kutlama

İş insanı Burak Öztarhan, önceki gün eşi Ceysu Öztarhan ile birlikte kızı Kayra'nın doğum gününü kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Güral'a Fahri Doktora...

NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral'a Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak tarafından Fahri Doktora ünvanı ve diploması verildi.
Öztarhan'dan kızına kutlama

İş insanı Burak Öztarhan, önceki gün eşi Ceysu Öztarhan ile birlikte kızı Kayra'nın doğum gününü kutladı.
Lily June'e 2 yaş partisi

Cemiyet hayatının genç simalarından Pia Hakko ve Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June'un 2. yaşını aileleriyle bir arada kutladılar.
Koç'tan yeni proje...

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni projesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yasemin bebeğe 40 uçurması...

40 gün önce kızları Yasemin'i kucaklarına alan Pırıl Çetindoğan-Gökhan Kokuludağ çifti, anneanne olmanın heyecanını yaşayan Demet Sabancı Çetindoğan'ın yalısında özel bir davet verdiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.