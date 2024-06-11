Haklarında ayrılık iddiaları gündemde olan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıkları Beverly Hills'teki evlerini satışa çıkardı
Giriş: 11 Haziran 2024 Salı
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
Lopez ve Affleck evlerini satışa çıkardı
Haklarında ayrılık iddiaları gündemde olan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıkları Beverly Hills'teki evlerini satışa çıkardı
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