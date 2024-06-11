Boyner yeğeniyle poz verdi

Genç iş insanı Ayşe Boyner, yeğeni Şira ile aynı giyinerek poz verdi.

Giriş: 11 Haziran 2024 Salı

AYŞE BOYNER YEĞENİ ŞİRA İLE BİRLİKTE POZ VERDİ.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner yeğeniyle poz verdi

Genç iş insanı Ayşe Boyner, yeğeni Şira ile aynı giyinerek poz verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Lopez ve Affleck evlerini satışa çıkardı

Haklarında ayrılık iddiaları gündemde olan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıkları Beverly Hills'teki evlerini satışa çıkardı

Boyner yeğeniyle poz verdi

Genç iş insanı Ayşe Boyner, yeğeni Şira ile aynı giyinerek poz verdi.
Kızlarıyla konserde eğlendi

Melda Kosif kızlarıyla birlikte Yunanistan'a giderek Coldplay konserinde eğlendi.
Boğaz'da yaz partisi...

İş dünyasından ünlü isimler, yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı
Koç'a eşinden tam destek...

Başkanlık seçimleri için stresli bir dönem geçiren Ali Koç'a en büyük desteği eşi Nevbahar Koç verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.