İş insanı İbrahim Bitargil-Maya Bitargil çifti ve Mete, Sinan Vardar dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli'yi İstanbu'da verdiği konserde dinlediler.
Giriş: 10 Haziran 2024 Pazartesi
İBRAHİM-MAYA BİTARGİL, ANDREA BOCELLİ
METE, SİNAN VARDAR, SERDAR TOPRAKTEPE
VİLDAN-ÜMİT KÜÇÜKMUSTAFA
GENEL
GENEL
GENEL
Bocelli'yi İstanbul'da dinlediler!
İş insanı İbrahim Bitargil-Maya Bitargil çifti ve Mete, Sinan Vardar dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli'yi İstanbu'da verdiği konserde dinlediler.
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