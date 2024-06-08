ÇABA Derneği, 20. yılını derneğe destek veren gönüllüleriyle birlikte kutladı.
Giriş: 08 Haziran 2024 Cumartesi
AHMET GÜNEŞTEKİN
ATASAY KAMER-CHIARRA DEROCCHI
ÖZLEM ZEHEBİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
ÇABA'dan özel davet...
ÇABA Derneği, 20. yılını derneğe destek veren gönüllüleriyle birlikte kutladı.
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