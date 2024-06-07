Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci erkek arkadaşı Murat Aslan ve Kenan Doğulu-Beren Saat çifti ile bir araya geldi.
Giriş: 07 Haziran 2024 Cuma
SUZAN SABANCI YAKIN DOSTLARI, DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT ÇİFTİYLE BİR ARAYA GELDİ.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Yakın dostlar bir arada...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci erkek arkadaşı Murat Aslan ve Kenan Doğulu-Beren Saat çifti ile bir araya geldi.
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