Olafur Eliasson'dan “Senin beklenmedik karşılaşman” sergisi...

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, SANATÇI OLAFUR ELİASSON
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, SANATÇI OLAFUR ELİASSON
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI ÖZEL SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
GÜLER SABANCI, 'SENİN BEKLENMEDİK KARLAŞMAN' SERGİNİ ZİYARET ETTİ.
EMRE ECZACIBAŞI VE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI SANAT DAVETİNE BİRLİKTE KATILMIŞTI.
MURAT VE ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN ÇİFTİ SERGİ ZİYARETİNDE BİRLİKTE POZ VERDİLER.
BERRAK BARUT SERGİYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
MAYA BİTARGİL
ARZU-ALEV KOMİLİ
ASLI PAMİR
İNAN GÜNEY, GÖRGÜN TANER
ZERRİN-ZAFER YILDIRIM, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SANATÇI OLAFUR ELİASSON SERGİ ÖNCESİ AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
OYA ECZACIBAŞI
GENEL
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