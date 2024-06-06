Halsey'den üzücü haber!

ABD'li şarkıcı Halsey, Lösemi ile mücadele ettiğini duyurdu. "Hayatta olduğum için şanslıyım" diyen şarkıcı, hastanede tedavi görürken çekilen görüntülerini yayımladı.

Giriş: 06 Haziran 2024 Perşembe

HALSEY LÖSEMİ İLE MÜCADELE ETTİĞİNİ DUYURDU.

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

HALSEY

Halsey'den üzücü haber!

ABD'li şarkıcı Halsey, Lösemi ile mücadele ettiğini duyurdu. "Hayatta olduğum için şanslıyım" diyen şarkıcı, hastanede tedavi görürken çekilen görüntülerini yayımladı.

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