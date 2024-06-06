Ünlü bir markanın 'To Breeze' koleksiyonu, İstanbul'da gerçekleşen ve moda tutkunu ünlü hanımların katıldığı keyifli davetle tanıtıldı.
Giriş: 06 Haziran 2024 Perşembe
FERYAL GÜLMAN ŞIK DAVETE BEYAZ PANTOLUNU VE ZARİF ŞİFON GÖMLEĞİYLE KATILMIŞTI.
NEŞE GÖNÜL KOT GÖRÜNÜMLÜ TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU.
DALİA GARİH SPOR VE ŞIK KOMBİNİYLE DAVETİN KONUKLARI ARASINDAYDI.
MEHMET ALİ-JÜLİDE BERKMAN
BANU ALP
CEYLAN ÇAPA
İPEK ALP SEVER
BURCU ŞENDİR
SİBEL KERİMOĞLU
Şık koleksiyona özel davet...
Ünlü bir markanın 'To Breeze' koleksiyonu, İstanbul'da gerçekleşen ve moda tutkunu ünlü hanımların katıldığı keyifli davetle tanıtıldı.
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