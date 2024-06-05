Göcek'te özel açılış...

İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in girişimi ile oluşturduğu yeni mekanının kapılarını Göcek'teki özel davetle açtı.

Giriş: 05 Haziran 2024 Çarşamba

İŞ İNSANI METİN ŞEN, GÖKAY DENİZ VE MURAT ÖZGEL İLE OLUŞTURDUĞU YENİ MEKANININ KAPILARINI AÇTI.

METİN ŞEN

SİNAN VE MELDA KOSİF ÇİFTİNİN YANI SIRA AÇILIŞA UMUT ÖZKANCA DA KATILDI.

ALİ DÜRÜST, EROL ÖZMANDIRACI

SELİM KOSİF, FERİDUN İCAN

NURİ ÖZTAŞKIN, ABDULLAH BURNAZ

GENEL

GENEL

GENEL

Göcek'te özel açılış...

İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in girişimi ile oluşturduğu yeni mekanının kapılarını Göcek'teki özel davetle açtı.

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