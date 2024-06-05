İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in girişimi ile oluşturduğu yeni mekanının kapılarını Göcek'teki özel davetle açtı.
Giriş: 05 Haziran 2024 Çarşamba
İŞ İNSANI METİN ŞEN, GÖKAY DENİZ VE MURAT ÖZGEL İLE OLUŞTURDUĞU YENİ MEKANININ KAPILARINI AÇTI.
METİN ŞEN
SİNAN VE MELDA KOSİF ÇİFTİNİN YANI SIRA AÇILIŞA UMUT ÖZKANCA DA KATILDI.
ALİ DÜRÜST, EROL ÖZMANDIRACI
SELİM KOSİF, FERİDUN İCAN
NURİ ÖZTAŞKIN, ABDULLAH BURNAZ
GENEL
GENEL
GENEL
Göcek'te özel açılış...
İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in girişimi ile oluşturduğu yeni mekanının kapılarını Göcek'teki özel davetle açtı.
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