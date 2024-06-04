Tatiline Muğla'da başlayan Etel Baler Bedri Rahmi Koyu'nda yüzüp dolaştığı anları 'Dağ tepe tırmananlar' notuyla sosyal medya takipçileri ile paylaştı.
Giriş: 04 Haziran 2024 Salı
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
"Dağ tepe tırmananlar"
Tatiline Muğla'da başlayan Etel Baler Bedri Rahmi Koyu'nda yüzüp dolaştığı anları 'Dağ tepe tırmananlar' notuyla sosyal medya takipçileri ile paylaştı.
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