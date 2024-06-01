10. yıllarını kutladılar

Genç iş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak ile evliliklerinin 10. yılını bu fotoğraflarla sosyal medya hesabından kutladı.

Giriş: 01 Haziran 2024 Cumartesi

HİKMET VE ALPİN ALBAYRAK ÇİFTİ EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR.

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

ALPİN ALBAYRAK

ALPİN ALBAYRAK

ALPİN ALBAYRAK

10. yıllarını kutladılar

Genç iş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak ile evliliklerinin 10. yılını bu fotoğraflarla sosyal medya hesabından kutladı.

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