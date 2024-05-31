Geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yapan Feryal Gülman, bu kez Antalya'da yakın dostu Neşe Gönül ile birlikte çekildiği karleri paylaştı.
Giriş: 31 Mayıs 2024 Cuma
FERYAL GÜLMAN YAKIN DOSTU NEŞE GÖNÜL İLE ANTALYA'DA TATİL YAPIYOR.
FERYAL GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL
FERYAL GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Göcek'ten Antalya'ya...
Geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yapan Feryal Gülman, bu kez Antalya'da yakın dostu Neşe Gönül ile birlikte çekildiği karleri paylaştı.
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