Tam bir hayvan dostu olan Derin Mermerci, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularıyla bir araya gelerek tüm hayvanseverleri Yenikapı'ya davet etti.
Giriş: 31 Mayıs 2024 Cuma
DERİN MERMERCİ, SİBEL TAŞÇIOĞLU VE CEREN KARAKOÇ İLE BİR ARAYA GELDİ.
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, SİBEL TAŞÇIOĞLU, CEREN KARAKOÇ, EMRAH ALTINTOP, BAHTİYAR MEMİLİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN DESTEK İSTEDİ.
DERİN MERMERCİ, EMRAH ALTINTOP, BAHTİYAR MEMİLİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Sokak hayvanları için bir aradalar...
Tam bir hayvan dostu olan Derin Mermerci, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularıyla bir araya gelerek tüm hayvanseverleri Yenikapı'ya davet etti.
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