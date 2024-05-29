NESLİHAN SABANCI DA KONSERE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.
NİHAT ÖZDEMİR
ALİ CAN TÜRKOĞLU
PLACIDO DOMINGO
Placido Domingo gala konserinde...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, Grammy Ödülü sanatçı Placido Domingo'nun sahne aldığı gala konserinde bir araya geldiler.
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