Placido Domingo gala konserinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, Grammy Ödülü sanatçı Placido Domingo'nun sahne aldığı gala konserinde bir araya geldiler.

Giriş: 29 Mayıs 2024 Çarşamba

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN GALA KONSERİNİ DİNLEMEYE GELENLER ARASINDAYDI.

MERVE ÇETİNDOĞAN ANNESİ DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'A GECEDE EŞLİK ETTİ.

NESLİHAN SABANCI DA KONSERE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.

NİHAT ÖZDEMİR

ALİ CAN TÜRKOĞLU

PLACIDO DOMINGO

Placido Domingo gala konserinde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, Grammy Ödülü sanatçı Placido Domingo'nun sahne aldığı gala konserinde bir araya geldiler.

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