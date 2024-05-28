Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin 15 yaşındaki kızı Vivienne de ablası Zahara'nın ardından Pitt soyadından vazgeçti.
Giriş: 28 Mayıs 2024 Salı
ANGELINA JOLIE VE ÇOCUKLARI
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
ANGELINA JOLIE, BRAD PITT
Pitt soyadını kullanmayacak!
Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin 15 yaşındaki kızı Vivienne de ablası Zahara'nın ardından Pitt soyadından vazgeçti.
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