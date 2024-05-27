Başarım Sensin Derneği, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz Turu'nda derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yer aldı.
Giriş: 27 Mayıs 2024 Pazartesi
DİLEK GERGEROĞLU
BEGÜM EYİLİK, ÖZGE SANDER
ÖZGE SANDER
MERİH TURAN
SELİN BOZKURT
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE, SİMGE SANDER
Boğaz'da anlamlı etkinlik...
Başarım Sensin Derneği, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz Turu'nda derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yer aldı.
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