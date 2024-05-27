Boğaz'da anlamlı etkinlik...

Başarım Sensin Derneği, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz Turu'nda derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yer aldı.

Giriş: 27 Mayıs 2024 Pazartesi

DİLEK GERGEROĞLU

BEGÜM EYİLİK, ÖZGE SANDER

ÖZGE SANDER

MERİH TURAN

SELİN BOZKURT

ŞULE ARGÜDER, ÖZGE, SİMGE SANDER

Boğaz'da anlamlı etkinlik...

Başarım Sensin Derneği, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz Turu'nda derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yer aldı.

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