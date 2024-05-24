Yönetmen Lara Kamhi kendisi gibi yönetmen Barış Ferit ile evlendi.
Giriş: 24 Mayıs 2024 Cuma
BARIŞ FERİT İLE LARA KAMHİ, MUTLULUĞA 'EVET' DEDİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
Mutluluğa 'Evet' dediler...
Yönetmen Lara Kamhi kendisi gibi yönetmen Barış Ferit ile evlendi.
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