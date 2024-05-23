SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fanı olan Derin Mermerci, dizide Pembe karakterine hayat veren dostu Sibel Taşçıoğlu'nu evinde ağırladı. Mermerci o anları 'Kızılcık Şerbeti'nin mihenk taşı Pinkom' notuyla paylaştı.
Giriş: 23 Mayıs 2024 Perşembe
DERİN MERMERCİ, SİBEL TAŞÇIOĞLU
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
"Kızılcık Şerbeti'nin mihenk taşı Pinkom"
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fanı olan Derin Mermerci, dizide Pembe karakterine hayat veren dostu Sibel Taşçıoğlu'nu evinde ağırladı. Mermerci o anları 'Kızılcık Şerbeti'nin mihenk taşı Pinkom' notuyla paylaştı.
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