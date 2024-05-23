Genç iş insanı Ayşe Boyner, ablası Emine Boyner ve yeğeni Şira ile atölyede seramik yaptı.
Giriş: 23 Mayıs 2024 Perşembe
AYŞE BOYNER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER, ŞİRA KÜRŞAT
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Mağazasını atölyeye çevirdi!
Genç iş insanı Ayşe Boyner, ablası Emine Boyner ve yeğeni Şira ile atölyede seramik yaptı.
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