Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.