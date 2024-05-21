Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.
Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı
RIFAT BALTAOĞLU
DURSUN ÖZBEK, RIFAT BALTAOĞLU
RIFAT BALTAOĞLU
RIFAT BALTAOĞLU
RIFAT BALTAOĞLU
GENEL
GENEL
Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri
Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.
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