Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri

Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.

Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı

RIFAT BALTAOĞLU

DURSUN ÖZBEK, RIFAT BALTAOĞLU

RIFAT BALTAOĞLU

RIFAT BALTAOĞLU

RIFAT BALTAOĞLU

GENEL

GENEL

Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri

Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Baltaoğlu’ndan üç kulübe 'Ata' eseri

Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği üç özel eserini; Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye etti.
Fransa'da tatil...

Genç iş insanı Atasay Kamer, eşi Chiara de Rocchi ve arkadaşları ile birlikte Fransa'da tatil yaptılar.

10. yıla özel defile...

İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Boğaz'da gerçekleşen moda davetinde bir araya geldi.
Mutluluğa 'Evet' dediler...

Dila Bulut ve iş insanı Batuhan Derya çifti nikah masasına oturarak mutluluğa evet dediler.
İş dünyası davette...

İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.