10. yıla özel defile...

İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Boğaz'da gerçekleşen moda davetinde bir araya geldi.

Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı

ZEHRA IŞIK VE MERT ASLAN YENİ KOLEKSİYONLARINI 10. YILLARINDA ÖZEL BİR DEFİLEYLE BEĞENİYE SUNDULAR

DERİN MERMERCİ DEFİLEYE ERKEK ARKADAŞI MURAT ASLAN İLE BERABER GELMİŞTİ.

AYŞEGÜL TOPLUSOY

FERYAL GÜLMAN

EDVİNA SPONZA

NEŞE GÖNÜL

SİNAN-FÜSUN KURAN

HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN

EBRU UYGUN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

10. yıla özel defile...

İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Boğaz'da gerçekleşen moda davetinde bir araya geldi.

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