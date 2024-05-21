İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Boğaz'da gerçekleşen moda davetinde bir araya geldi.
Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı
ZEHRA IŞIK VE MERT ASLAN YENİ KOLEKSİYONLARINI 10. YILLARINDA ÖZEL BİR DEFİLEYLE BEĞENİYE SUNDULAR
DERİN MERMERCİ DEFİLEYE ERKEK ARKADAŞI MURAT ASLAN İLE BERABER GELMİŞTİ.
AYŞEGÜL TOPLUSOY
FERYAL GÜLMAN
EDVİNA SPONZA
NEŞE GÖNÜL
SİNAN-FÜSUN KURAN
HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN
EBRU UYGUN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
10. yıla özel defile...
İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Boğaz'da gerçekleşen moda davetinde bir araya geldi.
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