İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.
Giriş: 20 Mayıs 2024 Pazartesi
ALİ RAİF, RAİF DİNÇKÖK
İSKENDER, MERT ATAKAN
ATINÇ EYİLİK
BORİS, HİLAL ARCAN
MİTHAT ERDEM
OĞUZ-İREM KIRAL
VERDA-LEVENT PENSO, ZEYNEP ÜNVER, SERİM PENSO
GENEL
GENEL
İş dünyası davette...
İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.
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