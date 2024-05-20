İş dünyası davette...

İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.

Giriş: 20 Mayıs 2024 Pazartesi

ALİ RAİF, RAİF DİNÇKÖK

İSKENDER, MERT ATAKAN

ATINÇ EYİLİK

BORİS, HİLAL ARCAN

MİTHAT ERDEM

OĞUZ-İREM KIRAL

VERDA-LEVENT PENSO, ZEYNEP ÜNVER, SERİM PENSO

GENEL

GENEL

İş dünyası davette...

İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Mutluluğa 'Evet' dediler...

Dila Bulut ve iş insanı Batuhan Derya çifti nikah masasına oturarak mutluluğa evet dediler.
İş dünyası davette...

İş dünyasının tanınmış simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.
Boğaz'da koştular...

Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti hafta sonunu birlikte Boğaz'da koşarak değerlendirdiler.

Çifte kutlama...

Gülşah Alkoçlar ve Banu Alp dostlarıyla birlikte doum günlerini kutladılar.
Tür dizilerini Nwe York'a taşıyor!

Her yıl New York’ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.