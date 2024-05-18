Bieber: "Yargılamak yok"

Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin fotoğrafını paylaşarak, "Yargılamak yok!" diye uyardı

Giriş: 18 Mayıs 2024 Cumartesi

HAILEY BIEBER

HAILEY BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

HAILEY-JUSTIN BIEBER

Bieber: "Yargılamak yok"

Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin fotoğrafını paylaşarak, "Yargılamak yok!" diye uyardı

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