Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin fotoğrafını paylaşarak, "Yargılamak yok!" diye uyardı
Giriş: 18 Mayıs 2024 Cumartesi
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
HAILEY-JUSTIN BIEBER
Bieber: "Yargılamak yok"
Justin Bieber ile uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren ve 6 aylık hamile olan Hailey Bieber, aşerdiği yiyeceğin fotoğrafını paylaşarak, "Yargılamak yok!" diye uyardı
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