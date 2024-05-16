Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, annesi merhum Ketty Hakko'nun anlattığı hikayeleri 'Büyükanne K'nın Öyküleri' adıyla kaleme alarak kitap haline getirdi.
Giriş: 16 Mayıs 2024 Perşembe
CEM HAKKO
GENEL
KETTY HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko'dan 'Büyükanne K'nın Öyküleri'
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, annesi merhum Ketty Hakko'nun anlattığı hikayeleri 'Büyükanne K'nın Öyküleri' adıyla kaleme alarak kitap haline getirdi.
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