Hakko'dan 'Büyükanne K'nın Öyküleri'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, annesi merhum Ketty Hakko'nun anlattığı hikayeleri 'Büyükanne K'nın Öyküleri' adıyla kaleme alarak kitap haline getirdi.

Giriş: 16 Mayıs 2024 Perşembe

CEM HAKKO

GENEL

KETTY HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakko'dan 'Büyükanne K'nın Öyküleri'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, annesi merhum Ketty Hakko'nun anlattığı hikayeleri 'Büyükanne K'nın Öyküleri' adıyla kaleme alarak kitap haline getirdi.

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