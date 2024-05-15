Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig'in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali başladı.
Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba
HEIDI KLUM KIRMIZI ELBİSESİYLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
TAYLOR HILL
MERLY STREEP
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Cannes Film Festivali başladı
Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig'in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali başladı.
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