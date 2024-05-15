Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için kurulan Parıltı Derneği, annelerle bir araya geldi.
Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba
PARILTI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI NEŞE GÖNÜL DERNEK ÜYELERİ VE ANNELERLE BİR ARAYA GELDİ
BERRİN ZORLU ÜYELERLE BİRLİKTE ÖZEL ETKİNLİKTE YEMEK YEDİ.
GENEL
FİRUZE GÖK
PARİS BIÇAKÇI
Parıltı anneleri bir arada...
Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için kurulan Parıltı Derneği, annelerle bir araya geldi.
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