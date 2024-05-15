Parıltı anneleri bir arada...

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için kurulan Parıltı Derneği, annelerle bir araya geldi.

Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba

PARILTI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI NEŞE GÖNÜL DERNEK ÜYELERİ VE ANNELERLE BİR ARAYA GELDİ

BERRİN ZORLU ÜYELERLE BİRLİKTE ÖZEL ETKİNLİKTE YEMEK YEDİ.

GENEL

FİRUZE GÖK

PARİS BIÇAKÇI

Parıltı anneleri bir arada...

Görme engelli çocukların topluma kazandırılması ve onların kendi yaşıtları ile daha adil bir eğitim alabilmeleri için kurulan Parıltı Derneği, annelerle bir araya geldi.

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Parıltı anneleri bir arada...

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