Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'nin kültür-sanat hayatına kazandırılışı çok sayıda davetlinin katıldığı açılış etkinlikleriyle kutlandı.
Giriş: 14 Mayıs 2024 Salı
RAHMİ KOÇ AYVALIK'TA RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI.
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Ayvalık'ta özel davet
Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi'nin kültür-sanat hayatına kazandırılışı çok sayıda davetlinin katıldığı açılış etkinlikleriyle kutlandı.
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