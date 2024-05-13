Ümit Boyner eşi iş insanı Cem Boyner'in torunu Şira ile satranç oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 13 Mayıs 2024 Pazartesi
ÜMİT BOYNER VE EŞİ CEM BOYNER ANNELER GÜNÜ'NÜ AİLELERİYLE BİR ARADA KUTLADILAR
CEM BOYNER TORUNU ŞİRA KÜRŞAT İLE SATRANÇ OYNADI.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
'Torun ile satranç'
Ümit Boyner eşi iş insanı Cem Boyner'in torunu Şira ile satranç oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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