Çağdaş mücevherler Bebek'te...

Dilhan Hanif tarafından Londra'da kurulan mücevher markasının ilk daveti, Bebek'te gerçekleşti

Giriş: 11 Mayıs 2024 Cumartesi

AHMET- DEMET HANİF ÇİFTİ, DİLHAN HANİF'İN KOLEKSİYONUNU ÇOK BEĞENDİ

AYŞE BOYNER, HANİF'İN SU KOLEKSİYONUNU GÖRMEYE GELDİ

DİLHAN HANİF, CANDAN KIRAMER

ŞELİ ELVAŞVİLİ, DİLEK HANİF

MEHMET, DİLHAN,AHMET HANİF

GENEL

 

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

Çağdaş mücevherler Bebek'te...

Dilhan Hanif tarafından Londra'da kurulan mücevher markasının ilk daveti, Bebek'te gerçekleşti

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Çağdaş mücevherler Bebek'te...

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