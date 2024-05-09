Yasemin Özilhan, sosyal medya takipçileri için önce mutafağa girerek özel bir tarif verdi. Sonra da spor yaparak günlük rutinini gösterdi.
Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe
YASEMİN ÖZİLHAN GÜNLÜK SPOR RUTİNİNİ PAYLAŞTI
GENEL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Önce tarif sonra spor...
Yasemin Özilhan, sosyal medya takipçileri için önce mutafağa girerek özel bir tarif verdi. Sonra da spor yaparak günlük rutinini gösterdi.
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