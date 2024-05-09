Güzelleştiren davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, güzellik davetinde bir araya geldi.

Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe

BİLGE KURU VE BEGÜM ÖZTAP DAVETTE PERVİN ERSOY'U AĞIRLADILAR.

FERYAL GÜLMAN DAVETE KATILIP BİLGİ ALDI

ÖZNUR YAKIN DA GÜZELLİK DAVETİNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

 

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

NERGİS PEKUYSAL

İPEK KÖSE

ARZU KUNT

GENEL

 

Güzelleştiren davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, güzellik davetinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Anneler Günü'ne özel davet

Ünlü bir mücevher markası Anneler Günü’nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı.
Önce tarif sonra spor...

Yasemin Özilhan, sosyal medya takipçileri için önce mutafağa girerek özel bir tarif verdi. Sonra da spor yaparak günlük rutinini gösterdi.
Güzelleştiren davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, güzellik davetinde bir araya geldi.
Boğaz'da görkemli defile...

Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.
Moda tutkunları Elie Saab'la buluştu!

Modacı Elie Saab'ın işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileyle modaseverlere tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.