Cemiyet hayatının ünlü hanımları, güzellik davetinde bir araya geldi.
Giriş: 09 Mayıs 2024 Perşembe
BİLGE KURU VE BEGÜM ÖZTAP DAVETTE PERVİN ERSOY'U AĞIRLADILAR.
FERYAL GÜLMAN DAVETE KATILIP BİLGİ ALDI
ÖZNUR YAKIN DA GÜZELLİK DAVETİNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
NERGİS PEKUYSAL
İPEK KÖSE
ARZU KUNT
GENEL
Güzelleştiren davet...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, güzellik davetinde bir araya geldi.
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