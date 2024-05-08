Moda tutkunları Elie Saab'la buluştu!

Modacı Elie Saab'ın işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileyle modaseverlere tanıttı.

Giriş: 08 Mayıs 2024 Çarşamba

YALÇIN VE TUNAY AYAYDIN ÇİFTİ GECEDE BİRLİKTE POZ VERDİLER.

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN, EŞİ EMEL AYAYDIN VE KIZI DAVETTEYDİ.

 

YALÇIN AYAYDIN, İPEK-TALAT ABDİK, TUNAY, MERT AYAYDIN AİLECE GECEDE YER ALDILAR.

İPEK-TALAT ABDİK

MARKA YÜZÜ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN STİLİYLE GECEDE DİKKAT ÇEKTİ.

UĞUR-DENİZ AYAYDIN

NAZLI VE ARZU SABANCI DEFİLEYİ İZLEMEYE GELEN İSİMLERDENDİ.

NAZLI, ARZU, KERİM SABANCI

AYŞEGÜL VE MUHARREM TOPLUSOY ÇİFTİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEFİLEYE KATILDILAR.

BERRİN ZORLU

ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN İLE ÖZEL DEFİLEYİ İZLEDİ.

CEVDET, MERVE ÇETİNDOĞAN

LARA TÜRKER ÜNSAL

SONGÜL TOPRAK

YELİZ ULAÇ, NEŞE GÖNÜL

EMEL AYAYDIN, BERRİN ZORLU, YAĞMUR AYAYDIN

MUSTAFA GÜLTEPE, YALÇIN-TUNAY AYAYDIN

HİKMET-ALPİN ALBAYRAK

SEMRA-TAHSİN ÖZLENİR

EMEL OYSAL

MERVE MERMER

Moda tutkunları Elie Saab'la buluştu!

Modacı Elie Saab'ın işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileyle modaseverlere tanıttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Boğaz'da görkemli defile...

Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.
Moda tutkunları Elie Saab'la buluştu!

Modacı Elie Saab'ın işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileyle modaseverlere tanıttı.
Dostlardan sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladılar.
Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.
Yeni mağazaya şık koleksiyon...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü hanımları pop-up mağaza açılışının 'Modern Nostalgia' İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu incelediler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.