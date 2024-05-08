Moda tutkunları Elie Saab'la buluştu!

YALÇIN VE TUNAY AYAYDIN ÇİFTİ GECEDE BİRLİKTE POZ VERDİLER.
YALÇIN VE TUNAY AYAYDIN ÇİFTİ GECEDE BİRLİKTE POZ VERDİLER.
İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN, EŞİ EMEL AYAYDIN VE KIZI DAVETTEYDİ.
YALÇIN AYAYDIN, İPEK-TALAT ABDİK, TUNAY, MERT AYAYDIN AİLECE GECEDE YER ALDILAR.
İPEK-TALAT ABDİK
MARKA YÜZÜ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN STİLİYLE GECEDE DİKKAT ÇEKTİ.
UĞUR-DENİZ AYAYDIN
NAZLI VE ARZU SABANCI DEFİLEYİ İZLEMEYE GELEN İSİMLERDENDİ.
NAZLI, ARZU, KERİM SABANCI
AYŞEGÜL VE MUHARREM TOPLUSOY ÇİFTİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEFİLEYE KATILDILAR.
BERRİN ZORLU
ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN İLE ÖZEL DEFİLEYİ İZLEDİ.
CEVDET, MERVE ÇETİNDOĞAN
LARA TÜRKER ÜNSAL
SONGÜL TOPRAK
YELİZ ULAÇ, NEŞE GÖNÜL
EMEL AYAYDIN, BERRİN ZORLU, YAĞMUR AYAYDIN
MUSTAFA GÜLTEPE, YALÇIN-TUNAY AYAYDIN
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
SEMRA-TAHSİN ÖZLENİR
EMEL OYSAL
MERVE MERMER
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