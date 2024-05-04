Tatil için rotasını Viyana'ya çeviren Berrin Zorlu dostlarıyla birlikte şehri gezdi.
Giriş: 04 Mayıs 2024 Cumartesi
OLGUN VE BERRİN ZORLU ÇİFTİ VİYANA'YI DOSTLARIYLA BİRLİKTE GEZDİ.
GENEL
OLGUN-BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Zorlular'ın Viyana turu...
Tatil için rotasını Viyana'ya çeviren Berrin Zorlu dostlarıyla birlikte şehri gezdi.
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