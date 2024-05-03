Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.
Giriş: 03 Mayıs 2024 Cuma
SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL DAVETTE YERLERİNİ ALDILAR.
TUĞBA VE NURİ DEVELİ ÇİFTİ ÖZEL PROJENİN TANITIM GECESİNE KATILDILAR.
DALİA GARİH, FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
ROULA HABAB
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
MERAL YAZICI
ZAFER KOZANOĞLU
OSMAN TORUN, MUHAMMET TORUN, NURİ GÖNENÇ, ELİE SAAB JR., ELİE SAAB, MUSTAFA TORUN, EMRE YALÇIN, YASİN DARBAZ
PARİS BIÇAKÇI
FEYZAN ERSİNAN
Ünlü modacı Elie Saab Türkiye'de...
Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.
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