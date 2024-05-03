Ünlü modacı Elie Saab Türkiye'de...

Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.

Giriş: 03 Mayıs 2024 Cuma

SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL DAVETTE YERLERİNİ ALDILAR.

TUĞBA VE NURİ DEVELİ ÇİFTİ ÖZEL PROJENİN TANITIM GECESİNE KATILDILAR.

DALİA GARİH, FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

ROULA HABAB

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

MERAL YAZICI

ZAFER KOZANOĞLU

OSMAN TORUN, MUHAMMET TORUN, NURİ GÖNENÇ, ELİE SAAB JR., ELİE SAAB, MUSTAFA TORUN, EMRE YALÇIN, YASİN DARBAZ

PARİS BIÇAKÇI

FEYZAN ERSİNAN

Ünlü modacı Elie Saab Türkiye'de...

Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.

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Ünlü modacı Elie Saab Türkiye'de...

Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.
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