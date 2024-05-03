Öğrenciler için özel etkinlik!

Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi.

Giriş: 03 Mayıs 2024 Cuma

ÇİĞDEM VE KIZI SİMAY KAMER ÇABA DERNEĞİ'NİN ETKİNLİĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR.

 

NİL BENTÜRK UYGUNER ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DERNEĞE DESTEK OLDU.

ÖZLEM ZEHEBİ

NURAY FENERCİOĞLU

MERAL KOSİF

PARİS BIÇAKÇI

MERVE MERMER

ELİF BALKUV

GENEL

SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECE DAVETİNE KATILARAK ÖĞRENCİLERE DESTEK OLDULAR.

MERT DEMİR GECEDE SAHNE ALDI

MERT DEMİR

Öğrenciler için özel etkinlik!

Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi.

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Öğrenciler için özel etkinlik!

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