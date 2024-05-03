Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi.
Giriş: 03 Mayıs 2024 Cuma
ÇİĞDEM VE KIZI SİMAY KAMER ÇABA DERNEĞİ'NİN ETKİNLİĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR.
NİL BENTÜRK UYGUNER ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DERNEĞE DESTEK OLDU.
ÖZLEM ZEHEBİ
NURAY FENERCİOĞLU
MERAL KOSİF
PARİS BIÇAKÇI
MERVE MERMER
ELİF BALKUV
GENEL
SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECE DAVETİNE KATILARAK ÖĞRENCİLERE DESTEK OLDULAR.
MERT DEMİR GECEDE SAHNE ALDI
MERT DEMİR
Öğrenciler için özel etkinlik!
Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden doğan ve eğitime verdiği desteklerle öne çıkan ÇABA Derneği, önceki akşam İstanbul'da özel bir etkinlik düzenledi.
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