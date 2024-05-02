İstanbul'da renkli açılış

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları önceki akşam restoran açılışına katılarak eğlenceli anlar yaşadılar.

Giriş: 02 Mayıs 2024 Perşembe

BORİS ZARKOV VE IRINA ZARKOVA AÇILIŞ GECESİNDE MİSAFİRLERİNİ BİRLİKTE AĞIRLADILAR

ZORLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET NAZİF ZORLU EŞİ ZÜLAL ZORLU İLE BİRLİKTE AÇILIŞ GECESİNE KATILARAK LEZZETLİ MENÜNÜN TADINA BAKTILAR.

BERRİN ZORLU VE EŞİ OLGUN ZORLU AÇILIŞ GECESİNDE TADIM YAPTILAR.

ABDURRAHİM- NADİYE ALBAYRAK ÇİFTİ AÇILIŞA BİRLİKTE KATILDILAR.

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ VE EŞİ DEMET TOKGÖZ ÇİFTİ AÇILIŞA BİRLİKTE GELDİLER.

İŞ İNSANI ALİ KİBAR DA ÖZEL AÇILIŞA KATILAN İSİMLERDENDİ.

GENÇ İŞ İNSANI BERKUN ZORLU AÇILIŞ GECESİNE EŞİ ANA MERCEDES FERNANDEZ İLE GELDİ.

OSMAN MÜFTÜOĞLU,  AZİZ YILDIRIM VE NİHAT ÖZDEMİR AYNI MASADA OTURDU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

İstanbul'da renkli açılış

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları önceki akşam restoran açılışına katılarak eğlenceli anlar yaşadılar.

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İstanbul'da renkli açılış

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları önceki akşam restoran açılışına katılarak eğlenceli anlar yaşadılar.

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