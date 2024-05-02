DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ VE EŞİ DEMET TOKGÖZ ÇİFTİ AÇILIŞA BİRLİKTE GELDİLER.
İŞ İNSANI ALİ KİBAR DA ÖZEL AÇILIŞA KATILAN İSİMLERDENDİ.
GENÇ İŞ İNSANI BERKUN ZORLU AÇILIŞ GECESİNE EŞİ ANA MERCEDES FERNANDEZ İLE GELDİ.
OSMAN MÜFTÜOĞLU, AZİZ YILDIRIM VE NİHAT ÖZDEMİR AYNI MASADA OTURDU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İstanbul'da renkli açılış
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları önceki akşam restoran açılışına katılarak eğlenceli anlar yaşadılar.
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