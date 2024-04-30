İş ve sanat dünyası bir arada...

İş ve sanat dünyasının tanınmış simaları değerli sanat eserleriyle oluşturan etkinlikte bir araya geldiler.

Giriş: 30 Nisan 2024 Salı

QNB FİNANSBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER ARAS, QNB FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ ÖMÜR TAN VE GALERİ NEV KURUCUSU HALDUN DOSTOĞLU GECEDE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADILAR.

 

ATLANTİK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER DİNÇKÖK DAVETE KATILARAK SANAT ESERLERİNE BAKTI.

SANAT TUTKUNU BERRİN YOLERİ DE DAVETTE YERİNİ ALDI.

ARKOLİK SANAT GALERİSİ SAHİBİ NAZLI KEÇİLİ'DE ETKİNLİĞE KATILAN İSİMLERDENDİ.

AHMET ESİRTGEN

ZAFER YILDIRIM

EROL TABANCA

KAZIM KÖSEOĞLU

ALİ GÜRELİ

NEJAT MÜLDÜR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

İş ve sanat dünyası bir arada...

İş ve sanat dünyasının tanınmış simaları değerli sanat eserleriyle oluşturan etkinlikte bir araya geldiler.

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İş ve sanat dünyası bir arada...

İş ve sanat dünyasının tanınmış simaları değerli sanat eserleriyle oluşturan etkinlikte bir araya geldiler.
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