Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altında olan depremzede üniversite öğrencilerinin eğitim burslarını sürdürebilmek amacıyla anlamlı bir davet düzenledi.
Giriş: 29 Nisan 2024 Pazartesi
ÖZGE SANDER VE ŞULE ARGÜDER ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
FERYAL GÜLMAN
İPEK TOPLUSOY
ECE KIRAL
SEDA VARDAR
BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ'NE YILLARDIR EMEĞİ GEÇEN SEDA GÜLER, KAĞITTAN ÇİÇEK YAPARAK ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ SAĞLAMIŞ OLDU
NEŞE SERT
FİGEN KIRAL
PARİS BIÇAKCI
GENEL
GENEL
GENEL
Başarım Sensin Derneği anlamlı davet...
Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altında olan depremzede üniversite öğrencilerinin eğitim burslarını sürdürebilmek amacıyla anlamlı bir davet düzenledi.
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