RESTORANIN DUVARLARINI ÖMER KOÇ'UN KOLEKSİYONUNDAN ESERLER SÜSLÜYOR
MENÜDE YER ALAN HER LEZZET VEGAN İÇERİKLERE SAHİP
GENEL
GENEL
Vegan restorana Simavi'den özel açılış
Duvarlarını Ömer Koç'un koleksiyonundan tabloların süslediği vegan restoran Telezzüz dün gece düzenlenen özel bir davetle açıldı. Davetin ev sahipliğini Çiğdem Simavi üstlendi
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