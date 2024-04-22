Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID, HARPER SEVEN BECKHAM
TOM CRUSI
JASON STATHAM
SELMA HAYEK-FRANCOIS HENRI PINAULT
MARC ANTHONY- NADIA FERREIRA
Beckham'a özel parti...
Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
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