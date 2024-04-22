Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.

Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi

DAVID-VICTORIA BECKHAM

DAVID-VICTORIA BECKHAM

DAVID, HARPER SEVEN BECKHAM

TOM CRUSI

JASON STATHAM

SELMA HAYEK-FRANCOIS HENRI PINAULT

 

MARC ANTHONY- NADIA FERREIRA

 

Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.

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