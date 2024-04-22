Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali'nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.
Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi
İTALYA'DA DÜZENLENEN VENEDİK BİENALİ'NDE TÜRKİYE PAVYONU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİREN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EŞİ PERVİNB ERSOY VE İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI SANTÇILARLA POZ VERDİLER.
PERVİN ERSOY, BANU ÇARMIKLI VE TANSA EKŞİOĞLU TÜRKİYE PAVYONU'NUN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER.
BANU ÇARMIKLI
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatseverler Venedik Bienal'inde...
Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali'nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.
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