Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali'nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi

İTALYA'DA DÜZENLENEN VENEDİK BİENALİ'NDE TÜRKİYE PAVYONU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİREN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EŞİ PERVİNB ERSOY VE İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI SANTÇILARLA POZ VERDİLER.

PERVİN ERSOY, BANU ÇARMIKLI VE TANSA EKŞİOĞLU TÜRKİYE PAVYONU'NUN DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER.

BANU ÇARMIKLI

GENEL

GENEL

GENEL

Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali'nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu'nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Maç heyecanı...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali’nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu’nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

Gülmanlar'ın sanat turu...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman ile birlikte sanatçı Devrim Erbil'in sergisini gezdi.
Koçlar İtalya'da...

Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç ile birlikte Milano'da tatil yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.