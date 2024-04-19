Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.
Giriş: 19 Nisan 2024 Cuma
SUZAN TOPLUSOY ÖZEL KOLEKSİYONU DAVETTE İNCELEDİ.
MODA TUTKUNU ŞEBNEM ÇAPA YENİ SEZON GÖZLÜKLERİ DENEDİ.
CEYLAN ÇAPA
REYHAN İPEKEL
BURCU ŞENDİR
ARZU KUNT
GENEL
Şık koleksiyona özel lansman...
Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.
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