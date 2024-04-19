Şık koleksiyona özel lansman...

En etkili 100 kişi seçildi!

Dünyanın saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, 2024 yılının en etkili 100 kişisini seçti. Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera, Taraji P. Henson, Dev Patel gibi ünlü isimler listede yer aldı.