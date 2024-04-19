Şık koleksiyona özel lansman...

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.

Giriş: 19 Nisan 2024 Cuma

SUZAN TOPLUSOY ÖZEL KOLEKSİYONU DAVETTE İNCELEDİ.

MODA TUTKUNU ŞEBNEM ÇAPA YENİ SEZON GÖZLÜKLERİ DENEDİ.

CEYLAN ÇAPA

REYHAN İPEKEL

BURCU ŞENDİR

ARZU KUNT

GENEL

Şık koleksiyona özel lansman...

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.

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