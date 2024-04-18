Prens ve prenses taşınıyor

Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.

Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe

PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON

PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON

PRENSES KATE MIDDLETON

PRENSES KATE MIDDLETON

Prens ve prenses taşınıyor

Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.

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Prens ve prenses taşınıyor

Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.
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