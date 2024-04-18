Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.
Giriş: 18 Nisan 2024 Perşembe
PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON
PRENS WILLIAM VE PRENSES KATE MIDDLETON
PRENSES KATE MIDDLETON
PRENSES KATE MIDDLETON
Prens ve prenses taşınıyor
Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor.
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