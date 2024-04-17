İspanya Kraliçesi Letizia ile eşi Kral Felipe, Hollanda Kraliçesi Maxima ile Kral Willem-Alexander'in konuğu oldu.
Giriş: 17 Nisan 2024 Çarşamba
İSPANYA KRALİÇESİ LETIZIA EŞİ KRAL FELIPE, HOLLANDA KRALİÇESİ MAXIMA VE EŞİ KRAL WILLEM ALEXANDER
İSPANYA KRALİÇESİ LETIZIA EŞİ KRAL FELIPE, HOLLANDA KRALİÇESİ MAXIMA VE EŞİ KRAL WILLEM ALEXANDER
İSPANYA KRALİÇESİ LETIZI, HOLLANDA KRALİÇESİ MAXIMA
GENEL
Kraliçeler buluştu
İspanya Kraliçesi Letizia ile eşi Kral Felipe, Hollanda Kraliçesi Maxima ile Kral Willem-Alexander'in konuğu oldu.
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