MODA SEVER BİR İSİM OLAN ARZU SABANCI, YENİ KOLEKSİYONLARI İNCELEDİ.
EDA KOSİF BEYAZ TAKIMIYLA DAVETE KATILDI.
SERRA TÜRKER BAYIR RENKLİ KOLEKSİYONDAN PARÇALAR BEĞENDİ.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ASLI GÜMÜŞEL
DERYA KARAGÜLLE
SONGÜL ÖZSAN
Çapa'dan renkli davet...
Şebnem Çapa, gelenekselleşen sezon tanıtım davetini bu yıl da Çukurcuma'daki mağazasında gerçekleştirdi.
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